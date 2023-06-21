 Латте с цикорием, лимонад с лавандой и даже чайный гриб: что пить летом в заведениях Казани?
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Латте с цикорием, лимонад с лавандой и даже чайный гриб: что пить летом в заведениях Казани?

Авторское летнее меню с безалкогольными напитками есть во многих городских кафе и кофейнях. Сдаем пароли и явки, где искать привычные апельсиновый фреш и айс-латте, а где брать необычные лимонады, холодный чай и кофейные коктейли.

Город
21 июня 2023  16:40

Skuratov Coffee

«Отпуск без конца» — так называется коллекция летних освежающих напитков, которые разработали для российской сети кофеен. Есть тут и безалкогольный апероль с цитрусовыми нотками и горьковатым послевкусием (от 220 руб.), и айс-латте с цикорием (от 230 руб.), и даже своя версия «Колы» с узнаваемым сладко-пряно-карамельным вкусом (от 220 руб.). Ищите эти и другие напитки во всех восьми филиалах сети в Казани.

Адреса: ул. Столбова, ⅓, ул. Баумана, 9, ул. Павлюхина, 91 и др.

 Безалкогольный апероль и айс-латте с цикорием 

Фото из соцсетей сети Skuratov Coffee

«Основание»

Кофейня с завтраками и обедами недалеко от Кремля с панорамными открывающимися окнами — отличная летняя локация.Есть коллекция с освежающими напитками, но самые популярные: «что-то красное с чем-то зеленым» со вкусом арбузом и базилика (280 руб.), а в составе «саммер хантер» — мед, молоко и кофейный сорбет (320 руб).

Адрес: ул. Баумана, 9а

 Лимонад с арбузом и базиликом и освежающий кофейный напиток с медом

Фото из соцсетей кофейни Osnovanie

«Ясный»

В кофейне составили авторское меню из пяти летних напитков. Например, бодрящий Mr Lemon на основе фильтр-кофе со вкусом лимонной конфетки (260 руб.) или цветочный лимонад на основе луговых цветов и медовой пыльцы (250 руб).

Адрес: ул. Островского, 9

 Во вкусе кофейного напитка Mr Lemon

вы узнаете лимонную конфетку

Фото: Динара Прокопьева 

Moonwood

Сезонное меню кофейни+цветочного магазина состоит из айс-латте, молочных коктейлей, смузи и лимонадов. Рекомендуем, цветочный айс-латте (230 руб.), лимонад со вкусом маракуйи (230 руб.) и бодрящий бамбл с эспрессо и апельсиновым соком (270 руб.).

Адрес: ул. Чернышевского, 33

 Основатель кофейни MoonWood рекомендует бамбл – 

кофе+апельсиновый сок

Фото из соцсетей Moonwood 

«Ботаника»

Коллекция необычных летних напитков уже в кофейне, куда горожане любят приходить на завтраки. Например, грушево-мятный лимонад (270 руб), комбуча, она же – чайный гриб, с малиной (270 руб.) а еще два лимонада с терпким эстрагоном.

Адрес: ул. Жуковского, 6

В «Ботанике» для гостей открыли необычный ингредиент  для лимонадов – эстрагон

Фото из соцсетей «Ботаники» 

«Смородина»

В кафе проработали летнее меню, в котором есть не только лимонады, но и холодный чай. Например, зеленый чай сенча «Клубника-персик» и сенча «Ананас-малина» (300 руб.). Из необычного есть тоник с черникой и лавандой, который украшают лепестками роз (280 руб).

Адрес: ул. Лобачевского, 10а,  ул. Чистопольская, 20а и др.

 Для любителей холодного чая в «Смородине» есть несколько напитков

Фото из соцсетей сети «Смородина»

«Медовик»

В кафе-кондитерской с десертами много вариантов напитков для жарких денечков, но самые популярные – лимонады «Клубника-базилик» и «Манго-апельсин» (по 200 руб.). Есть еще смузи и фреши, например, апельсиновый фреш (330 руб.) и смузи с киви и яблоком (270 руб.).

Адрес: ул. Бехтерева, 9а

 Напитки из «Медовика» можно взять с собой

Фото предоставлено кафе «Медовик»

 

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