Освободившийся мандат депутата Госдумы может забрать глава Мамадышского района

Очередное место в Государственной Думе может достаться кандидатуре из Татарстана.
Напомним, что Елена Ямпольская сложила полномочия депутата Госдумы из-за назначения советником Президента России, в следствии чего мандат может перейти следующему кандидату от «Единой России» – главе Мамадышского района Анатолию Иванову.
Решение будет только самим Ивановым. Если он откажется, то освободившееся место перейдет другому человеку.
Ямпольская же теперь будет заниматься вопросами культуры и привлечения к теме молодежной политики, сообщают РИА Новости.