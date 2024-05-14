Освободившийся мандат депутата Госдумы может забрать глава Мамадышского района

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Россия/Мир
14 мая 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Очередное место в Государственной Думе может достаться кандидатуре из Татарстана.

Напомним, что Елена Ямпольская сложила полномочия депутата Госдумы из-за назначения советником Президента России, в следствии чего мандат может перейти следующему кандидату от «Единой России» – главе Мамадышского района Анатолию Иванову.

Решение будет только самим Ивановым. Если он откажется, то освободившееся место перейдет другому человеку. 

Ямпольская же теперь будет заниматься вопросами культуры и привлечения к теме молодежной политики, сообщают РИА Новости.

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