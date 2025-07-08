От Ирины Салтыковой до строганины: чем удивит «Вуксная Казань»

В ближайшие выходные, 12 и 13 июля, столица Татарстана станет центром гастрономического туризма России - на площадке у Центра семьи «Казан» одновременно пройдут два крупных фестиваля: «Вкусная Казань» и «Вкусы России». Это уникальное событие объединит кулинарные традиции со всей страны, современные гастротренды и насыщенную развлекательную программу.

Фото: Фарит Муратов

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов, генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова и член креативного совета комитета по развитию туризма Казани Артур Карапетян.

Идея «Вкусной Казани» родилась десять лет назад - первый фестиваль в 2015 году собрал всего 10 участников в Старо-Татарской слободе. Сегодня это масштабное мероприятие федерального уровня, которое в этом году впервые объединяется с фестивалем «Вкусы России» при поддержке Минсельхоза РФ. Такой симбиоз позволит гостям за один уик-энд познакомиться с кулинарным разнообразием 40 регионов - от крымских сыров до якутской строганины.

Гастрономическое путешествие

Главная особенность этого года - акцент на разнообразии вместо шашлычного формата. Из 120 участников только один будет предлагать шашлыки, остальные представят другие направления. В специальном татарском уголке можно будет попробовать как классические блюда (кыстыбый, эчпочмак), так и их современные интерпретации - например, якмыш с рваной говядиной (оказавшийся вариацией все того же кыстыбыя).

Особый колорит добавят национальные кухни: китайская (от консульства КНР), балканская, кипрская с сыром халлуми, а также кыргызская - ее будут готовить в аутентичной юрте. Из села Никольского привезут мастеров по приготовлению традиционных русских блинов, а ресторан «Горыныч» представит свои хиты.

Не только еда

Программа фестиваля выходит далеко за рамки дегустаций. На увеличенной сцене выступят Ирина Салтыкова (12 июля) и Slame (13 июля), а также местные коллективы, включая резидентов лейбла Yummy Music. Для детей подготовлены батуты, водные аттракционы и мастер-классы, для любителей спорта - зона футбольного клуба «Рубин» с играми в панна и йога-сессии от «Максимус».

Шеф-повара Евгений Цыганов и Илья Русских проведут кулинарные мастер-классы, а в фермерской зоне можно будет не только попробовать, но и купить продукты напрямую у производителей. Отдельное внимание уделено экологии - за использование своей посуды гости получат бонусы, а мусор будет сортироваться.

Как отмечает Галина Шарафутдинова, для рестораторов это возможность заявить о себе, найти партнеров и протестировать новые блюда. Фестиваль также поддерживает местных производителей и благотворительность - фонд «Добрая Казань» организует сбор школьных принадлежностей для нуждающихся семей.

Даты: 12 июля (12:00 – 23:00) и 13 июля (12:00 – 23:00)

Место: ул. Сибгата Хакима, 4 (у Центра семьи «Казань»)

Особенность: можно приходить с домашними животными весом до 10 кг - для них предусмотрены специальные зоны.