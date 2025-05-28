От Каравона до Сабантуя: как Татарстан сохраняет многовековые традиции

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ.

- На сегодняшний день Республика Татарстан - это опорный субъект Российской Федерации, в котором проживают более 4 миллионов человек, представители 175 национальностей, - напомнил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. - Если в доме царят порядок и полное взаимопонимание, то это приносит успех. Пример нашего успеха - это развитые экономика, промышленность, химия, нефтехимия, сельское хозяйство. Каждый житель вносит свою лепту. Туристов и гостей республики неизменно восхищает атмосфера дружбы и взаимопонимания в Татарстане, они удивляются соседству христианских церквей и мусульманских мечетей.

Руководство Татарстана, в частности Раис РТ Рустам Минниханов, внимательно следит за вопросами единства народов республики. Для этого созданы Ассамблея народов Татарстана, Дома дружбы и землячества, которые обеспечивают условия для сохранения культурной идентичности.

Языки и традиции народов, проживающих на территории республики, поддерживаются в том числе и через праздники. Уже готов календарный план на 2025 год, первым мероприятием в этом калейдоскопе стал русский праздник Каравон, который отметили в Лаишевском районе.

- Мы надеемся, что количество участников праздников из года в год будет расти, - прокомментировал заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин. - В многообразии культур и обычаев наша сила, наше конкурентное преимущество. Министерства и ведомства, общественные организации и культурные автономии должны бережно укреплять это многообразие.

Вереница праздников

Татарстанцев в ближайшие месяцы ожидает настоящий калейдоскоп национальных праздников.

- Каждый из них уникален по своему содержанию и атмосфере, - подчеркнул заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. - Они проходят согласно календарному графику, который соответствует традиционным датам и согласовывается с представителями всех национальных культур и культурных автономий. Из года в год происходит переосмысление содержания праздников.

Замминистра рассказал, что программа соответствует целям федерального проекта «Семейные ценности» в рамках национального проекта «Семья». Также существует федеральная программа реализации государственной национальной политики, включающая республиканские мероприятия.

Подробнее о предстоящих событиях рассказали руководители и представители культурных автономий Татарстана.

Каравон - это традиционный хоровод, исполняемый в особой манере с использованием трех обрядовых песен. Он завершается народными играми, кулачными боями и молодежными гуляньями. Каравон проводится в день одного из самых почитаемых в православии святых - Николая Чудотворца, или на Николу Вешнего.

- Символично, что в этом году Каравон совпал с Днем славянской письменности и культуры, что бывает крайне редко, - напомнила председатель РОО «Русское национально-культурное объединение РТ» Ирина Александровская. - Число посетителей растет, и даже после официального завершения праздника жители и гости задерживаются до самого позднего вечера. Приезжают многие коллективы и мастера из различных регионов страны.

Иван Купала - праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. Он включает традиционные обряды, такие как плетение венков, гадания и прыжки через костер. Праздник проводится в Татарстане с 1996 года, а в 2022-м приобрел республиканский масштаб - в Зеленодольске собралось более 10 тысяч участников.

Уяв - это праздник, посвященный чувашской культуре, народным традициям и обычаям, который проводится после завершения посевных работ. Он символизирует единение чувашского народа, обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае и обильном дожде, включает хороводы и игрища.

- У нас будет много мастер-классов по традиционным чувашским ремеслам, таким как деревообработка, гончарное дело и вышивание, - рассказала зампредседателя совета РОО «Чувашская национально-культурная автономия в РТ» Сильвия Чаркина. - У нас будет возможность не просто смотреть на выступления фольклорных коллективов, но и самим участвовать в танцах.

Марийский праздник Семык, восходящий к языческим традициям славянских и финно-угорских народов, посвящен поминовению умерших родственников и просьбе о благословении для удачи в хозяйственных делах. В старину его отмечали на восьмую неделю после Пасхи, накануне Троицы, когда жители марийских сел собирались на священных местах, зажигали поминальные свечи.

- В прошлом году у нас впервые прошел конкурс «Марийская семья», который оказался успешным, - поделилась председатель РОО «Национально-культурная автономия марийцев РТ» Наталья Кукушкина. - С точки зрения поддержания культуры все начинается с семьи. Мы решили продолжить этот конкурс, но в этом году он будет посвящен Году защитника Отечества.

Праздник Балтай связан с именем деда-отшельника Балтая, который жил у лесного родника в селе Мордовская Кармалка. По преданию, чтобы развлечь детей, он однажды надел наряд из кленовых веток и, как медведь - хозяин леса, прошел по деревне, заглядывая в каждый угол.

- В течение дня гости смогут погрузиться в атмосферу старинных традиций через обряды, игры и дегустацию блюд национальной кухни, приготовленных в настоящей печи, - рассказала председатель РОО «Национально-культурная автономия мордвы РТ» Наталья Сабитова. - В рыбацком стане можно будет попробовать уху из 3 - 4 сортов рыбы. Местные умельцы поделятся своими секретами, и гости смогут поучаствовать в изготовлении изделий из бересты.

Название праздника Гырон Быдтон переводится с удмуртского как «завершение пахоты» и иногда его называют «праздник каши». Его корни - в весенне-летних молениях удмуртов о предстоящем урожае, он традиционно отмечается в удмуртских селах после завершения весенней пахоты и сева яровых, в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.

- За пределами республики нас, удмуртов, часто спрашивают: «А как вы вообще попали в Татарстан?» - поделился наблюдением активист РОО «Национально-культурная автономия удмуртов РТ» Павел Александров. - Но исторически здесь проживали разные народы, которые и не мыслили о каких-то территориальных отделениях или границах республик. Мы уверены, что праздник пройдет аутентично и этнографично. Особенно интересно будет горожанам, которые устали от каменных джунглей и хотят оказаться в единении с природой, покушать кашу, послушать песни.

Сабантуй - один из главных национальных праздников Татарстана - посвящен окончанию весенних полевых работ. Он имеет древние корни и демонстрирует традиции татарского народа, включая соревнования в силе, ловкости и талантах.

- Праздник Сабантуй проводится в нескольких форматах: как крупное мероприятие и как вечерние посиделки в небольших селах, где количество участников может быть от 20 до 50 человек, - напомнил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев. - В целом по всему миру за пределами Российской Федерации татары проводят порядка 4 тысяч Сабантуев. В нашем графике запланировано 400 Сабантуев.

Сохранить уникальность

Раис РТ неоднократно отмечал необходимость сохранения аутентичности национальных праздников в Татарстане, говоря о том, что зачастую они стали превращаться в спортивно-музыкальные мероприятия.

- Надо понимать, что меняются поколения, в оргкомитетах остается все меньше людей, которые застали исконные народные праздники на селе, - посетовал Василь Шайхразиев. - Молодежь, которая приходит, может быть не совсем готова к этому. Берут черенок от лопаты, чтобы разбивать горшок, а ведь смысл игры сильно меняется от правильной длины шеста. На Сабантуе используют пластиковые ведра, которые невозможно нормально носить коромыслом, потому что они гнутся. Да само коромысло найти на селе - уже большая проблема, в большинстве деревень вода проведена в каждый дом. Важно сохранить исконные традиции. Мы работаем над этим системно, отходим от большой музыкальной части на праздниках в пользу театрализованных прологов, посвященных истории и традициям.

- Важно отметить, что на наших национальных праздниках все меньше места остается для батутных центров и различных мероприятий, которые не имеют отношения к нашей культуре и национальным традициям, - подчеркнул замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин. - Одной из основных задач проведения праздников является знакомство подрастающего поколения с традициями, обычаями и культурой коренных народов нашей многонациональной республики. Показав подрастающему поколению правильные нравственные ориентиры, мы формируем его мировоззрение.

Календарь ближайших национальных праздников

31 мая - республиканский праздник марийской культуры Семык, село Починок Кучук Кукморского района;

15 июня - республиканский праздник мордовской культуры Валда Шинясь, село Кильдюшево Тетюшского района;

21 июня - татарский народный праздник Сабантуй, Казань;

28 июня - республиканский праздник удмуртской культуры Гырон Быдтон, село Ципья Балтасинского района;

29 июня - республиканский праздник чувашской культуры Уяв, Нурлат;

5 июля - республиканский праздник славянской культуры Иван Купала, Зеленодольск;

19 июля - республиканский праздник культуры кряшен Питрау, село Зюри Мамадышского района.