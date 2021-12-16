«От Казани до Питера семь фильмов»: в Татарстане запустили автобусные рейсы до северной столицы

Госкомитет Татарстана по туризму совместно с компанией Ecolines Россия запустили автобусные чартерные рейсы от Казани до Санкт-Петербурга с остановкой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-секретарь комитета Оксана Аганина.

«Уникальность рейса заключается в том, что мы едем напрямую из Казани в Санкт-Петербург с остановкой в Нижнем Новгороде. Мы не заезжаем в Москву и экономим время» — рассказал гендиректор компании Ecolines Rus Санкт-Петербург Андрей Волков.

По словам руководителя компании, на новогодние праздники запланированы 8 рейсов и практически все они уже заполнены.

Также в отличии от туристических автобусов, у чартеров есть определенно время. Если турист выезжает из Казани в 13.10, то в 10 утра следующего дня он окажется в Питере, отметил Волков.

«По дороге из Казани до Питера можно посмотреть 6-7 фильмов», — добавил он.

Плюсы автобусных рейсов — дешевизна и посадка в транспорт без QR-кода.

Так, по сравнению с авиаперелетом цены на автобусы обойдутся от 1,9 до 2,6 тыс. рублей в одну сторону. К тому же, грузы перевозятся бесплатно.

«Для посадки в автобус Санкт-Петербург – Казань QR-коды не нужны. И обратно тоже», — также поделился гендиректор.