От лекций до свиданий: мегамолл развлечет молодые казанские семьи в выходной

В нем может поучаствовать абсолютно каждая семья.

Программа фестиваля такая:

12.00 Лекция «Финансовая грамотность как залог спокойствия в семье»

12.30 Лекция «От чистого дома к счастью в семье»

13.00 Дискуссия ««Семейное образование детей: за и против»

13.30 «Брачный договор: За и против»

14.00 Семейный квиз от компании ReQuizit

15.00 Быстрые свидания под сценой/творческие номера на сцене

15.30 Конкурс «Любовь с первого взгляда»

16.40 Награждение

Как видно, мероприятие завершится конкурсами. Для их победителей предусмотрены призы – сертификат на посещение крытого парка аттракционов MazaPark и путевка на тур выходного дня в санатории «Крутушка».

«Наш фестиваль - отличная возможность для молодых семей получить ответы на насущные вопросы от ведения домашнего хозяйства до грамотного распределения финансов и обучения детей. Фестиваль направлен на пропаганду семейных ценностей, на укрепление межпоколенческих отношений внутри семьи. Проект вошёл в число победителей конкурса грантов Минмолодежи РТ для физических лиц. Планируется большой праздник, надеемся, полученные знания будут полезными для молодых семей нашей республики», – отметила председатель Молодежного парламента РТ, одного из организаторов фестиваля Нина Шимина, которая выступит модератором дискуссий.