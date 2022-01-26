Плейлист любимой музыки студентов КФУ от Spotify возглавила песня Хании Фархи

Стриминговый музыкальный сервис Spotify составил плейлист любимой музыки студентов разных ВУЗов мира, среди которых можно найти плейлист студентов КФУ.

Судя по плейлисту, студенты КФУ любят послушать не только популярных российских артистов, но и помнят о мастодонтах татарской эстрады, таких как Хания Фархи с песней «Әлдермешкә кайтам әле» и Василя Фаттахова с песней «Туган Як».

Также в плейлисте есть дуэт «Сестры» с песней «Огни», Авраам Руссо «Обручальная», Хаски «Никогда-нибудь», Макsим «Научусь летать», Земфира «Крым», Иван Дорн «Целовать другого» и др.

Плейлист с сотней песен студентов КФУ можно послушать, перейдя по ссылке.

Рейтинг составили на основе анализа данных слушателей со студенческой подпиской.