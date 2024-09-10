Отец Джулиана Ассанжа получил премию «Голос мира БРИКС» на Kazan Digital Week

Премия «Голос мира БРИКС 2024» нашла своего героя в лице Джона Шиптона, известного австралийского антивоенного активиста и отца Джулиана Ассанжа. Награда была вручена ему виртуально на форуме Kazan Digital Week 2024 за непоколебимую позицию, преданность делу и честность.

Джон Шиптон, выступивший онлайн на сессии «Свобода слова в условиях цифровой многополярности: гарантии и риски», поблагодарил за высокую оценку его деятельности и отметил, что ранее российская журналистская ассоциация уже поддерживала Джулиана Ассанжа, перечислив средства, которые были направлены на помощь семьям погибших журналистов.

Напомним, что Джон Шиптон является основателем партии WikiLeaks и стоял у истоков создания одноименного веб-сайта. Премия будет отправлена активисту в Австралию.