Отец Джулиана Ассанжа получил премию «Голос мира БРИКС» на Kazan Digital Week

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Город
10 сентября 2024  10:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Премия «Голос мира БРИКС 2024» нашла своего героя в лице Джона Шиптона, известного австралийского антивоенного активиста и отца Джулиана Ассанжа. Награда была вручена ему виртуально на форуме Kazan Digital Week 2024 за непоколебимую позицию, преданность делу и честность.

Джон Шиптон, выступивший онлайн на сессии «Свобода слова в условиях цифровой многополярности: гарантии и риски», поблагодарил за высокую оценку его деятельности и отметил, что ранее российская журналистская ассоциация уже поддерживала Джулиана Ассанжа, перечислив средства, которые были направлены на помощь семьям погибших журналистов.

Напомним, что Джон Шиптон является основателем партии WikiLeaks и стоял у истоков создания одноименного веб-сайта. Премия будет отправлена активисту в Австралию.

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