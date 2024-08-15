Отели Казани готовятся к наплыву гостей саммита БРИКС

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Город
15 августа 2024  13:36
Автор:
Эндже Гарафиева

53 отеля Казани готовятся принять 20 тысяч гостей во время саммита БРИКС, который пройдет в октябре. В гостиницах ведутся строительные и отделочные работы, благоустраиваются территории. 37 отелей уже готовы встречать гостей, остальные завершат подготовку в течение месяца.

Обновление гостиничного фонда к саммиту положительно скажется на развитии туризма в городе. В прошлом году Казань посетили более 4 миллионов туристов, а за первое полугодие этого года – уже 2,1 миллиона человек. Ожидается дальнейший рост туристического потока.

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