Отели Казани готовятся к наплыву гостей саммита БРИКС

53 отеля Казани готовятся принять 20 тысяч гостей во время саммита БРИКС, который пройдет в октябре. В гостиницах ведутся строительные и отделочные работы, благоустраиваются территории. 37 отелей уже готовы встречать гостей, остальные завершат подготовку в течение месяца.

Обновление гостиничного фонда к саммиту положительно скажется на развитии туризма в городе. В прошлом году Казань посетили более 4 миллионов туристов, а за первое полугодие этого года – уже 2,1 миллиона человек. Ожидается дальнейший рост туристического потока.