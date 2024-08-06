Отключение воды ожидается в Вахитовском районе Казани 15 августа

15 августа с 09:00 до 09:00 16 августа будет прекращена подача холодной воды в Кировском районе города, сообщает «Казанский водоканал». Ограничения коснутся следующих адресов: ул. Т. Гиззата, 7/17, 7а, 10, 10 к.1, 14, 16; ул. Московская, 36/5, 42 к.4, 42 к.5; ул. Г. Исхаки, 8, 15, д.-8а, 13, 17/7 и ул. Б. Шахиди, 9, 9а, 9в, 11.

Отключение связано с подключением нового участка водопровода по ул. Т. Гиззата.

В указанный период подача воды будет осуществляться автоцистернами. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону: +7 (843) 231-62-60.