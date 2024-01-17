Открылся общероссийский портал органов местного самоуправления

Новый онлайн-ресурс для муниципалитетов призван снять с них часть бюрократической нагрузки.

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Республика
17 января 2024  09:07
Автор:
Дмитрий Смирнов

В России заработал портал Муниципалитеты.РФ. Он ориентирован на помощь специалистам, работающим в органах местного самоуправления. Это первый этап большого проекта по созданию единой цифровой платформы страны для всех ее муниципальных служащих.

Функционал портала выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». По словам генерального директора АНО Владимира Табака, предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.
«С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это, в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тысяч сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — сообщил Табак. 

Портал является надстройкой к уже существующим сервисам. Так, сервис «Правовой вектор», обеспечивающий доступ к основным юридическим материалам, необходимым для работы муниципальных служащих, интегрирован с системой «Консультант Плюс». А сервис «Муниципальный навигатор» открывает доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки.  

Среди других важных инструментов — «Муниципальный диалог», нацеленный на работу с проблемным полем для выработки решений на самом высоком уровне.
Портал будет также регулярно дополняться актуальной информацией. 

Его презентовали в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

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Открылся общероссийский портал органов местного самоуправления
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