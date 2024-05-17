Открылся приём заявок на Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия»

news_top_970_100
Россия/Мир
17 мая 2024  20:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Запуск XXI Всероссийского конкурса авторских проектов «Моя страна – моя Россия» состоялся в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Участвовать могут жители всех регионов, предлагая свои инициативы по развитию своих городов.

Этот конкурс предоставляет шанс внести вклад в развитие своего региона и всей страны, получить информационную поддержку, пройти бесплатные образовательные программы, а также познакомиться с единомышленниками из других регионов. Победители могут получить сертификат на путешествие по России в рамках программы партнеров конкурса «Больше, чем путешествие».

Организаторы сообщают, что заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года. 

Подробная информация о конкурсе и номинациях этого года размещена на официальном сайте проекта.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Открылся приём заявок на Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия»
Татарстанцев приглашают на «Каравон-2024»: что будет в программе
Новый финансовый инструмент появился в России – о нем рассказал Чебесков на KazanForum
Татарстанский метеоролог рассказал, какое лето нас ожидает в этом году
Мошенники предлагают продлить срок банковской карты
130 млрд рублей бизнес получил в рамках реализации программы «1764»
Вице-премьер Алексей Оверчук: «Происходит сдвиг исламского мира с Запада на Восток и на Юг»
В Казани прошла встреча Минниханова с крупным дубайским бизнесменом