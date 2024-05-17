Открылся приём заявок на Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия»

Запуск XXI Всероссийского конкурса авторских проектов «Моя страна – моя Россия» состоялся в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Участвовать могут жители всех регионов, предлагая свои инициативы по развитию своих городов.

Этот конкурс предоставляет шанс внести вклад в развитие своего региона и всей страны, получить информационную поддержку, пройти бесплатные образовательные программы, а также познакомиться с единомышленниками из других регионов. Победители могут получить сертификат на путешествие по России в рамках программы партнеров конкурса «Больше, чем путешествие».

Организаторы сообщают, что заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года.

Подробная информация о конкурсе и номинациях этого года размещена на официальном сайте проекта.