Открыт прием заявок на главную премию республики в сфере добровольчества

В Татарстане стартовал прием заявок на Республиканскую премию в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан-2024». Заявочная кампания продлится до 7 августа, а итоги конкурса подведут 14 декабря.

В этом году введена новая номинация «Семейное волонтерство», приуроченная к Году семьи в РФ. Конкурс проводится по трем направлениям: волонтёры, команды, бизнес, которые в свою очередь подразделяются на разные сферы деятельности.

Участники премии пройдут через несколько этапов: заочный, «Марафон добрых дел», очный. Финал конкурса состоится 14 декабря в IT-парке им. Башира Рамеева в рамках республиканского форума гражданского участия «Добрый Татарстан». Ожидается, что в нем примут участие до 1 тысячи человек.

Премия «Добрый Татарстан» стала важным инструментом привлечения жителей республики к добровольческой деятельности. Организаторами премии выступают Министерство молодежи РТ и Информационно-ресурсный центр добровольчества республики.