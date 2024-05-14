Открыта регистрация на бесплатную программу от арт-резиденции RE’ACTOR

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Республика
14 мая 2024  20:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Открылась регистрация на бесплатную программу от арт-резиденции RE’ACTORа бесплатную программу поддержки для творческих деятелей от арт-резиденция RE'ACTOR. 

Цель программы - создать творческое комьюнити для молодых креаторов, где они получат знания и возможность реализовать себя. Программа поддержки состоит из трех этапов: образовательный модуль, отбор резидентов и участие со своими проектами в фестивальных мероприятиях.

В настоящее время открыта регистрация по четырем лабораториям: современное искусство, документальное кино, предметный дизайн и искусство перформанса. Прием заявок на лабораторию «Современное искусство» проводится до 1 июня, на остальные лаборатории - до 30 июня.

Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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Открыта регистрация на бесплатную программу от арт-резиденции RE’ACTOR
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