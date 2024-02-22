Открытие «Игр будущего» в Казани: как это было

21 февраля в Казани прошло торжественное открытие первых в истории «Игр будущего». Участие в церемонии принял президент России Владимир Путин и лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также представители руководства других стран.

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Город
22 февраля 2024  15:37
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Фарит Муратов

Церемония прошла в «Казань Экспо» в огромном зале с подиумом в середине и сценами с двух противоположных сторон. В начале зрителей приветствовала пятерка виртуальных аватаров, каждый из которых представлял одну из категорий «Игр будущего» – тактика, технологии, спорт, скорость и стратегия. К примеру, e-ONE (спорт) показал, как выглядит в его мире классический спорт с мячом. Затем необычный голос рассказал историю создания «Игр будущего» и объяснил, что в Казани оно уже наступило. Дальше был исполнен гимн России, под который встал весь зал. 

Внимание всего зала приковывал президент России Владимир Путин, рядом с ним сидели 
олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Камила Валиева, экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

- Наша страна остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной атлетов, побед, - сказал Владимир Владимирович. – Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» – наш дар мировой спортивной семье. 

Казань и Татарстан президент России оценил высоко: они в полной мере соответствует духу «Игр будущего»! 
Затем Владимир Путин передал микрофон президентам Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

После представления стран-участниц началось театральное представление, в основе которого лежали футурологические прогнозы человечества. А сюжет был такой. Два подростка попали в Казань будущего, увидели, как роботы помогают людям, а высокие технологии влияют на образование, медицину и другие сферы. В конце церемонии на сцене появился талисман турнира – цифровая жар-птица. Завершилось открытие гимном «Игр будущего» в исполнении Вани Дмитриенко и диджея Smash.

Отметим, что формально «Игры будущего» стартовали в Казани 19 февраля, когда состоялись первые соревнования, однако открытие было только вчера. Меропрятие продлится до 3 марта. Соревнования проводятся по 21 дисциплине на различных спортивных объектах в столицы РТ по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. В состязаниях выступят представители 107 стран. Общее число участников составит более 2 тыс. человек, представляющих 277 команд. 

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

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