Открытие «Игр будущего» в Казани: как это было

Церемония прошла в «Казань Экспо» в огромном зале с подиумом в середине и сценами с двух противоположных сторон. В начале зрителей приветствовала пятерка виртуальных аватаров, каждый из которых представлял одну из категорий «Игр будущего» – тактика, технологии, спорт, скорость и стратегия. К примеру, e-ONE (спорт) показал, как выглядит в его мире классический спорт с мячом. Затем необычный голос рассказал историю создания «Игр будущего» и объяснил, что в Казани оно уже наступило. Дальше был исполнен гимн России, под который встал весь зал.

Внимание всего зала приковывал президент России Владимир Путин, рядом с ним сидели

олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Камила Валиева, экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

- Наша страна остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной атлетов, побед, - сказал Владимир Владимирович. – Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. «Игры будущего» – наш дар мировой спортивной семье.

Казань и Татарстан президент России оценил высоко: они в полной мере соответствует духу «Игр будущего»!

Затем Владимир Путин передал микрофон президентам Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

После представления стран-участниц началось театральное представление, в основе которого лежали футурологические прогнозы человечества. А сюжет был такой. Два подростка попали в Казань будущего, увидели, как роботы помогают людям, а высокие технологии влияют на образование, медицину и другие сферы. В конце церемонии на сцене появился талисман турнира – цифровая жар-птица. Завершилось открытие гимном «Игр будущего» в исполнении Вани Дмитриенко и диджея Smash.

Отметим, что формально «Игры будущего» стартовали в Казани 19 февраля, когда состоялись первые соревнования, однако открытие было только вчера. Меропрятие продлится до 3 марта. Соревнования проводятся по 21 дисциплине на различных спортивных объектах в столицы РТ по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. В состязаниях выступят представители 107 стран. Общее число участников составит более 2 тыс. человек, представляющих 277 команд.