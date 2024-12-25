Открытие новой трассы Казань-Нижнекамск сократит время в пути на час

Новая объездная дорога, связывающая Казань и Нижнекамск, открыта и теперь позволяет сократить время в пути на целый час. Протяженность нового участка составляет более 80 километров, что существенно разгружает движение через плотину Нижнекамской ГЭС. Этот маршрут способствует плавному и безопасному проходу транзитного транспорта вокруг городов и населённых пунктов.

Церемония открытия состоялась у моста через реку Каму — ключевого элемента трассы. Президент России Владимир Путин поздравил присутствующих с этим значимым событием через видеоконференцию.

«Как и планировали, будем продолжать развивать эту важную магистраль, направляя её к Екатеринбургу, Тюмени и далее на восток», — отметил глава государства. Он также подчеркнул, что данный проект включает в себя 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также 65-километровый обход ряда населённых пунктов в Башкортостане. Эти объезды направлены на снижение транзитных потоков в городах, что сделает передвижение более безопасным и позитивно скажется на качестве жизни местных жителей.

В мероприятии также участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и другие высокопоставленные лица.

Новая трасса проходит через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы, и проезд по ней бесплатный. С помощью этого участка дорога до Уфы теперь также станет короче — на целых два часа.

Строительство объекта началось в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для выполнения работ были задействованы 1500 специалистов и 500 единиц техники, а также несколько асфальто- и бетонных заводов. В следующем году планируется продление трассы в сторону Тюмени.