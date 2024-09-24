Открытие трассы М-12 увеличило число автопутешественников в Татарстане на 88%

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Республика
24 сентября 2024  08:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Открытие движения по трассе М-12 «Восток» дало мощный импульс развитию внутреннего туризма в Татарстане. Как сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор», весной и летом текущего года республику посетили на 88% больше автотуристов, чем годом ранее. По прогнозам экспертов, до конца года турпоток в Татарстан может превысить 1 миллион человек.

Новая магистраль стала драйвером социально-экономического развития республики. М-12 стимулирует приток инвестиций в экономику региона, способствует созданию новых рабочих мест, делает грузоперевозки более выгодными, быстрыми и безопасными.

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина началось строительство участка от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.

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