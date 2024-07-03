«Открытые мастерские» в Альметьевске объединили творческих людей города

В Альметьевске открылось уникальное творческое пространство - «Открытые мастерские». Здесь будут собираться не только известные художники и мастера, но и люди, которым близко современное искусство.

Задача проекта - сделать творчество доступнее для альметьевцев и сформировать в городе локальное сообщество.

Проект стал логическим продолжением паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», в рамках которой в городе появилось больше 40 арт-объектов, основанных на местном фольклоре и традициях. Арт-резиденция - проект, придуманный бюро «Новь» вместе с Институтом исследования стрит-арта г. Санкт-Петербурга и реализованный при поддержке крупной татарстанской компании. Арт-мастерские открыты для всех желающих, они дают широкие возможности для самореализации талантливых и творческих личностей. Участие в мероприятиях проекта бесплатное.

Фото: Наил Гатауллин

«Открытые мастерские» разместились в помещениях бывшего склада, построенного в 60-х годах. В ходе ремонтных работ здесь постарались сохранить советскую индустриальную эстетику. Здание построено из чупаевского камня, и внутри открыты фрагменты оригинальной кладки.

Для горожан, гостей города и резидентов каждый месяц в мастерских будут проводиться творческие лаборатории от профессиональных современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Красноярска и других городов России. В рамках лабораторий приглашенные художники будут совместно с локальными специалистами проводить различные мастер-классы и лекции, например, по фотографии, уличному искусству, работе с сообществами.

В день открытия арт-резиденции состоялись первые мастер-классы от резидентов и приглашенных гостей для горожан: по нестандартному рисованию, тафтингу, каллиграфии, стикербомбингу, скульптуре, по работе с кожей, по ботаническим наблюдениям.

В конце года в «Открытых мастерских» будет организована большая выставка, где представят результаты работы резидентов. Ежемесячно здесь будет собираться клуб разговорного татарского языка, сообщают организаторы.

Фото: Сергей Трусов

Полина Еж, руководитель бюро «Новь»:

- Мы планировали открыть арт-резиденцию, когда только начинали работать в Альметьевске. Это произошло, и это очень волнительно для нас. Важно, что хозяевами «Открытых мастерских» будут люди, родившиеся и живущие в Альметьевске. Все резиденты мастерских очень талантливые люди, которые идут по пути поиска своего стиля, художественного языка.

Анастасия Степанова, куратор программы «Открытых мастерских»:

- Миссия «Открытых мастерских» - создать открытое пространство для поддержки локальных художников, творческих мастеров и исследователей, которые смогут представить локальное современное искусство, находясь во взаимодействии с культурным, природным и социальным наследием региона. В мастерских работают восемь художников-резидентов, которые будут реализовывать проекты в разных направлениях: текстиль, скульптура, уличное искусство, живопись и графика.