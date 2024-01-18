Открывается горячая линия по переходу на новую платформу «Электронное образование РТ»

18 января с 10.00 до 12.00 на площадке Общественной палаты РТ пройдет горячая линия по новой системе электронного образования в республике.

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Республика
18 января 2024  09:14
Автор:
Дмитрий Смирнов

Поскольку данная цифровая трансформация касается многих людей – педагогов, родителей и учеников, ожидается, что горячая линия будет очень востребована. В процессе ее работы все дозвонившиеся смогут задать вопросы по обновленному «Электронному образованию РТ». Например, о возникающих сложностях при регистрации или о новых возможностях, которые предоставляет платформа.

Обращения принимаются по телефону 8 (800) 350-44-72. Второй доступный канал связи – интернет-приемную Общественной палаты РТ, где сообщения можно оставлять до полуночи 17 января.

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