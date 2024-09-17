Отлетевшее колесо большегруза убило рабочего в Казани

Трагедия на производстве в Казани привела на скамью подсудимых руководителя фирмы. Директора обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что в июне этого года обвиняемый поручил водителю заменить колесо на грузовике.

При этом, директор не провел с сотрудником необходимый инструктаж, не обеспечил его специальным оборудованием и допустил проведение работ в опасной зоне – под подкачиваемым колесом.

В результате нарушений при накачке шины произошла ее разгерметизация, и колесо оторвало с такой силой, что оно смертельно травмировало рабочего.

Обвиняемый предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.