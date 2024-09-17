Отлетевшее колесо большегруза убило рабочего в Казани

news_top_970_100
Город
17 сентября 2024  15:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Трагедия на производстве в Казани привела на скамью подсудимых руководителя фирмы. Директора обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что в июне этого года обвиняемый поручил водителю заменить колесо на грузовике.

При этом, директор не провел с сотрудником необходимый инструктаж, не обеспечил его специальным оборудованием и допустил проведение работ в опасной зоне – под подкачиваемым колесом.

В результате нарушений при накачке шины произошла ее разгерметизация, и колесо оторвало с такой силой, что оно смертельно травмировало рабочего.

Обвиняемый предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань принимает финал Всероссийского конкурса учителей родных языков
Минпросвещения РФ: Родной язык в России изучают более 1,8 млн школьников
В Татарстане будут проводиться онлайн-проверки медучреждений
Свыше 70 сельских школ Татарстана получили современные лаборатории
Отлетевшее колесо большегруза убило рабочего в Казани
Мэр Казани проинспектировал реконструкцию инженерных сетей
Мэр Казани проинспектировал реконструкцию инженерных сетей
Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала фото с Гогеном Солнцевым
Айсылу Чижевская-Миргалим опубликовала фото с Гогеном Солнцевым
В Татарстане 750 человек заболели COVID-19