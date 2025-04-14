Отопительный сезон в Казани завершится 21 апреля

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Город
14 апреля 2025  11:46

В столице Татарстана официально планируют отключить отопление 21 апреля. При этом жители многоквартирных домов могут принять досрочное решение об отключении, если за это проголосуют более 50% собственников. Социальные учреждения смогут подать индивидуальные заявки на прекращение подачи тепла.

После завершения сезона начнутся:

  • Гидравлические испытания теплосетей

  • Возможные временные отключения ГВС

График отключений будет доступен:
• На сайтах теплоснабжающих компаний и мэрии
• В SMS-уведомлениях
• На информационных стендах в подъездах

Горожанам рекомендуют заранее ознакомиться с графиком и подготовиться к возможным перебоям с горячей водой в период опрессовок.

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