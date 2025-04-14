Отопительный сезон в Казани завершится 21 апреля

В столице Татарстана официально планируют отключить отопление 21 апреля. При этом жители многоквартирных домов могут принять досрочное решение об отключении, если за это проголосуют более 50% собственников. Социальные учреждения смогут подать индивидуальные заявки на прекращение подачи тепла.

После завершения сезона начнутся:

Гидравлические испытания теплосетей

Возможные временные отключения ГВС

График отключений будет доступен:

• На сайтах теплоснабжающих компаний и мэрии

• В SMS-уведомлениях

• На информационных стендах в подъездах

Горожанам рекомендуют заранее ознакомиться с графиком и подготовиться к возможным перебоям с горячей водой в период опрессовок.