«Отвечать за всех, что ли?»: Айгуль Мирзаянова опровергла свое участие в курсе для инфоцыган

Айгуль Мирзаянова не принимала участие в курсе для инфоцыган, которые «продвигают» в интернете, используя ее имя. Об этом она рассказала «Казанским ведомостям».

«Все, что со мной связано - на моей страничке. Остальное - я вообще не в курсе. Мало ли кто, что там. Может, кто еще скажет, что я мужчина. Отвечать за всех, что ли?», - прокомментировала Мирзаянова.

По ее словам, ей ничего неизвестно о подобных курсах, к ним она не имеет никакого отношения. Более того, бывшую теледиву «Эфира», а ныне космоэнергета никак не задевает тот факт, что люди пытаются «раскрутиться» на ее имени. Как отметила Мирзаянова, она вообще не собирается реагировать на подобные случаи.

От ответов на остальные вопросы экс-телеведущая отказалась, отметив, что прокомментирует их только в случае, если они будут оформлены на официальном бланке.

Напомним, бывшая телеведущая сейчас занимается космоэнергетикой, помогая людям раскрыть свою внутреннюю энергию и даже вылечить COVID-19 посредством «выжигания» негативных мыслей и эмоций.

Сегодня в сети «завирусился» Instagram-аккаунт, продающий курсы инфоцыганства. Его создатели уверяют, что их обучение прошли многие известные личности Татарстана, в том числе и Мирзаянова. «Правильный пиар и позиционирование себя. Хорошо выдуманный продукт, связанный с ковидом. Айгуль, гордимся!», - говорится в публикации про нее.

