Вплоть до реального срока: новый закон ввел ответственность при частичной неуплате алиментов

Неполная уплата тоже наказуема

Накануне вступили в силу законы, по которым ответственность будет грозить не только за отказ платить алименты, но и за частичную их уплату. Ранее должники могли избежать ответственности – выплатить алименты не полностью, а небольшую сумму. Теперь это не удастся.

«Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты алиментов. Злостные неплательщики пользовались этим, что недопустимо. Даже если семья распалась, ответственность с родителя за содержание и воспитание ребенка не снимается», – председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как наказывают должников?

Нужно не забывать, что за неуплату алиментов (в том числе частичную) существует административная и даже уголовная ответственность.

Если долги по алиментам копятся больше двух месяцев, это административное правонарушение. За это грозят обязательные работы до 150 часов, либо административный арест до 15 суток, либо штраф в размере 20 тыс. рублей.

За неоднократное уклонение от уплаты алиментов без уважительных причин грозит уже уголовная ответственность. Например, если должник прячется или скрывает доходы.

По новому закону уголовное наказание можно будет избежать, лишь погасив задолженность по алиментам в полном объеме.

Каких случаев это касается?

Указанные статьи КоАП и УК России касаются алиментов на несовершеннолетних детей, на нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, и на нетрудоспособных родителей, которые по закону могут платить совершеннолетние трудоспособные дети.

Более того, важно знать:

– Если до обращения в суд принимались меры к получению алиментов, но должник все равно уклонялся от уплаты – алименты можно взыскать за три предыдущих года;

– Если есть исполнительный лист или соглашение об уплате алиментов, но их не удалось удержать по вине плательщика, деньги можно взыскать за весь период;

– Даже если ребенку исполнилось 18 лет, задолженность придется погашать за весь период.