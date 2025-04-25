Овощи борщевого набора резко подорожали в Татарстане

С 14 по 21 апреля в Татарстане зафиксирован значительный рост цен на основные продукты питания. По данным Татарстанстата, больше всего подорожали овощи борщевого набора: капуста (+8,21%, до 55,80 руб./кг), лук и морковь (+7,25%, до 55,01 и 45,47 руб./кг соответственно), свекла (+5,48%, до 55,90 руб./кг) и картофель (+5,72%, до 67,14 руб./кг).

Также за неделю выросли цены на яблоки (+2,92%), полукопченую колбасу (+1,93%), детские смеси (+1,14%), а также на мясную продукцию, молочные изделия и бакалею.

В то же время подешевели курица, молоко, творог, яйца (-2,28%), рис, макароны, огурцы и водка. Наиболее заметное снижение цен отмечено на куриные яйца.