Овощная корзина Татарстана подешевела

Согласно данным Татарстанстата, за последнюю неделю августа наблюдается положительная динамика стоимости продуктов из «борщевого набора».

Больше всего подешевел картофель – на 6,91%, его средняя цена составила 44,63 рубля за килограмм. Белокачанная капуста также существенно потеряла в цене – на 7,10%, опустившись до 44,21 рубля за килограмм.

Морковь, свекла и лук продемонстрировали снижение цен на 5,31%, 4,30% и 1,11% соответственно.

Помимо этого, подешевели помидоры (на 2,42%), бананы (на 2,16%) и яблоки (на 2,15%).

Однако не обошлось и без роста цен. Так, огурцы подорожали на 1,83%, а сливочное масло показало самый значительный рост – на 2,15%.