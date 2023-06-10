 Охранное предприятие из Казани не стали добавлять в «черный список»
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Охранное предприятие из Казани не стали добавлять в «черный список»

На претензию УВД Челнов отннсти ЧОП «Скиф» в реестр недобросовестных Антимонопольная служба ответила отказом.

Республика
10 июня 2023  10:59
Автор:
Валерий Саидов

Казанское частное охранное предприятие «Скиф» не внесли в реестр недобросовестных плательщиков. Соответствующая жалоба поступала от УВД Набережных Челнов.

«ЧОП выиграло контракт на обслуживание центра временного содержания мигрантов, но к обязанностям так и не приступило. А цена контракта немала - почти 4 миллиона рублей», — отметили в челнинском УВД, указывая причину претензии к охранникам.

Сотрудники охранного предприятия, в свою очередь, причиной срыва контракта назвали окончание срока действия лицензии, совпавшее со сроками начала контракта, продлить ее своевременно не получилось.

Антимонопольная служба встала на сторону охранников и отказала УВД в добавлении ЧОП в реестр недобросовестных.

За нарушение правил контракта ЧОП «Скиф» получило штраф и пени, которые охранники полностью выплатили.

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