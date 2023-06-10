Охранное предприятие из Казани не стали добавлять в «черный список»

Казанское частное охранное предприятие «Скиф» не внесли в реестр недобросовестных плательщиков. Соответствующая жалоба поступала от УВД Набережных Челнов.

«ЧОП выиграло контракт на обслуживание центра временного содержания мигрантов, но к обязанностям так и не приступило. А цена контракта немала - почти 4 миллиона рублей», — отметили в челнинском УВД, указывая причину претензии к охранникам.

Сотрудники охранного предприятия, в свою очередь, причиной срыва контракта назвали окончание срока действия лицензии, совпавшее со сроками начала контракта, продлить ее своевременно не получилось.

Антимонопольная служба встала на сторону охранников и отказала УВД в добавлении ЧОП в реестр недобросовестных.

За нарушение правил контракта ЧОП «Скиф» получило штраф и пени, которые охранники полностью выплатили.