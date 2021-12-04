 Пациенты ДРКБ остались без воды
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Пациенты ДРКБ остались без воды

На данный момент там полностью отсутствует холодная вода.

Город
4 декабря 2021  14:45
Автор:
Эдуард Салихов

В ДРКБ полностью отключили холодную воду. Об этом «Казанским ведомостям» сообщают подписчики. 

«Холодной нет, горячая есть, но очень горячая, градусов 70, яйца можно сварить», - пишут пациенты в соцсетях

В пресс-службе больницы нашему изданию рассказали, что причиной отсутсвия воды является авария на магистралях.

«Авария на магистралях. Причины неизвестны, авария не на нашей стороне. Инженерная служба в курсе, на связи с „Водоканалом“. Над устранением работают. В скором времени подача воды возобновится», — заявили в ДРКБ.

Стоит отметить, что на момент публикации в пресс-службе МУП «Водоканала» информацию никак не прокомментировали, на звонки и сообщения нашего издания ответа не поступило.

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