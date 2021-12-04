Пациенты ДРКБ остались без воды

В ДРКБ полностью отключили холодную воду. Об этом «Казанским ведомостям» сообщают подписчики.

«Холодной нет, горячая есть, но очень горячая, градусов 70, яйца можно сварить», - пишут пациенты в соцсетях

В пресс-службе больницы нашему изданию рассказали, что причиной отсутсвия воды является авария на магистралях.

«Авария на магистралях. Причины неизвестны, авария не на нашей стороне. Инженерная служба в курсе, на связи с „Водоканалом“. Над устранением работают. В скором времени подача воды возобновится», — заявили в ДРКБ.

Стоит отметить, что на момент публикации в пресс-службе МУП «Водоканала» информацию никак не прокомментировали, на звонки и сообщения нашего издания ответа не поступило.