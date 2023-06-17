Палата ремесел Татарстана прекратит свою работу

Палата народных художественных промыслов и ремесел Татарстана прекратит свою работу после 20-летней деятельности. Об этом сообщил ее руководитель Нури Мустафаев.

«Не хватает собственных ресурсов продолжать нашу деятельность. В попытке спасти положение палаты я обратился к Раису Татарстана, чтобы тот выделил 160 млн рублей на покупку бывшего кинотеатра «Звезда» в Адмиралтейской слободе, где сейчас находятся мастера НХП. Но, к сожалению, ответа от руководства до сих пор нет», – отметил Нури Мустафаев.

Деятельность ремесленников затрагивалась еще в марте, когда Раис республики Рустам Минниханов объявил о желании покупки казанского ЦУМа, чтобы создать там центр для творцов. Причиной этому глава республики назвал работу большинства предпринимателей в сфере народных художественных промыслов без официального статуса.

В качестве решения проблемы Рустам Минниханов предложил создать индустриальный парк, который мог бы стать базой для ремесленников. Но до сих пор вопрос так и остается нерешенным.

Палата народных художественых промыслов и ремесел РТначала свою деятельность с 1996 года, входя в состав Министерства культуры Татарстана. Проработав как государственное бюджетное учреждение, в 2020-м была ликвидирована и преобразована в союз во главе с Нури Мустафаевым, проработав в данной форме до 2023-го.