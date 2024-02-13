Палаточные лагеря в формате глэмпингов появятся в четырех районах Татарстана

В 2024 году стартует первый этап проекта по созданию палаточных лагерей для детей в формате глэмпингов, заявил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что увеличение охвата программ детского летнего отдыха через создание подобных лагерей — один из приоритетов для ведомства на текущий год.

Проект палаточных лагерей охватит Рыбно-Слободский, Азнакаевский, Зеленодольский и Мамадышский районы. На создание необходимой инфраструктуры Раис РТ Рустам Минниханов согласовал 50 млн рублей.