Палаточные лагеря в формате глэмпингов появятся в четырех районах Татарстана

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Республика
13 февраля 2024  17:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2024 году стартует первый этап проекта по созданию палаточных лагерей для детей в формате глэмпингов, заявил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что увеличение охвата программ детского летнего отдыха через создание подобных лагерей — один из приоритетов для ведомства на текущий год.

Проект палаточных лагерей охватит Рыбно-Слободский, Азнакаевский, Зеленодольский и Мамадышский районы. На создание необходимой инфраструктуры Раис РТ Рустам Минниханов согласовал 50 млн рублей.

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