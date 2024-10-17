Памятник первой русской женщине-офицеру в Татарстане признают ОКН

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Республика
17 октября 2024  08:41

В Елабуге включат в реестр объектов культурного наследия Татарстана бюст Надежды Дуровой.

Монумент стал первым памятником, посвященным героине Отечественной войны 1812 года, а также первой русской женщине-офицеру, удостоенной Знака отличия военного ордена — серебряного Георгиевского креста. В 2003 году памятник был перенесен на территорию музея-усадьбы, гармонично вписавшись в её архитектурный ансамбль.

 Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Бюст был открыт в 1962 году в Александровском саду в связи с 150-летием Бородинского сражения. Автором скульптуры является Г.А. Зяблицев. Он установлен там, где Дурова проживала с 1841 по 1866 год. 

 Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

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