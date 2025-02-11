Пансионат в Казани приостановили работу из-за нарушений

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Город
11 февраля 2025  12:40

В Казани приостановлена деятельность одного пансионата для пожилых людей, расположенного на улице Сафиуллина.

Решение о приостановке на 90 суток вынесено Приволжским районным судом после проверки Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: превышение допустимого количества проживающих в спальных комнатах, недостаточное оснащение жилых помещений мебелью, отсутствие чехлов на мягкой мебели и несоблюдение правил хранения чистого и грязного белья.

Также не были предоставлены акты обследования вентиляции и не организована зона отдыха для проживающих.

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