Парад шести планет будут наблюдать татарстанцы 28 августа

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Город
27 августа 2024  17:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Утром 28 августа жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет. О нем рассказывает пресс-служба КФУ. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн выстроятся по одну сторону от Солнца, образуя «парад».

Директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев отметил, что «парад планет» – это термин, который не используется в астрономии, так как планеты находятся в разных частях небесной сферы, а не выстраиваются в одну линию по направлению от Земли. Это явление происходит из-за движения планет по эллиптическим орбитам вокруг Солнца и повторяется уже миллиарды лет.

Несмотря на то, что парад планет не является чем-то необычным, наблюдать за ним будет интересно. Юрий Нефедьев рекомендует использовать оптические приборы, такие как телескоп или мощный бинокль, чтобы увидеть далеко расположенные планеты Нептун и Уран.

Наблюдать за парадом планет можно будет уже с вечера 27 августа, когда в небе появятся Сатурн и Нептун. Утром 28 августа в восточной части небесной сферы будут видны Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а в юго-западной – Нептун и Сатурн. Труднее всего наблюдать Меркурий, так как он расположен очень близко к Солнцу и виден низко у горизонта, пояснил профессор КФУ.

Особое внимание Юрий Нефедьев рекомендует уделить трем планетам – Сатурну, Юпитеру и Марсу, которые будут хорошо видны невооруженным глазом. Особенно кольца Сатурна.

Чтобы найти его, следует отыскать на небе созвездие Водолея, вблизи которого будет эта планета. Остальных участников парада планет можно будет искать в области созвездия Тельца. Поможет найти планеты и убывающая Луна, которая будет в эту ночь также рядом с этим созвездием.

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Парад шести планет будут наблюдать татарстанцы 28 августа
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