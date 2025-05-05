Парад у дома ветерана: оркестр Росгвардии дал персональный концерт для фронтовика

В Казани прошла трогательная акция в честь 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мануила Давлетшина. Военный оркестр казанского полка Росгвардии устроил персональный парад под окнами дома фронтовика в рамках акции «Парад у дома ветерана», передает «Татар-информ».

Ветеран в наградном кителе с боевыми орденами наблюдал за концертом из окна своей квартиры. К поздравлениям присоединились волонтеры педагогического колледжа с танцевальным номером и кадеты школы-интерната имени Героя СССР Б.К. Кузнецова, отдавшие честь участнику войны.

Мануил Давлетшин, родившийся в мае 1927 года, ушел на фронт 17-летним юношей. После войны он посвятил жизнь службе в органах внутренних дел, дослужившись до звания полковника милиции.