Парад у дома ветерана: оркестр Росгвардии дал персональный концерт для фронтовика

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Республика
5 мая 2025  16:13

В Казани прошла трогательная акция в честь 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Мануила Давлетшина. Военный оркестр казанского полка Росгвардии устроил персональный парад под окнами дома фронтовика в рамках акции «Парад у дома ветерана», передает «Татар-информ».

Ветеран в наградном кителе с боевыми орденами наблюдал за концертом из окна своей квартиры. К поздравлениям присоединились волонтеры педагогического колледжа с танцевальным номером и кадеты школы-интерната имени Героя СССР Б.К. Кузнецова, отдавшие честь участнику войны.

Мануил Давлетшин, родившийся в мае 1927 года, ушел на фронт 17-летним юношей. После войны он посвятил жизнь службе в органах внутренних дел, дослужившись до звания полковника милиции.

«Большое вам спасибо. Я давно ждал подобных мероприятий, очень приятно», — поделился эмоциями ветеран. Эта акция стала одним из многочисленных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Татарстане.

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Парад у дома ветерана: оркестр Росгвардии дал персональный концерт для фронтовика
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