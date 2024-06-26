Парк Горького в Казани отметит день рождения экскурсией и ретро-фильмом

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Город
26 июня 2024  16:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский парк имени Горького готовится отметить 88-летие. В честь праздника 27 и 28 июня жителей и гостей города ждут увлекательная экскурсия и кинопоказ под открытым небом. Об этом сообщает казанская мэрия.

27 июня в 18:00 все желающие смогут присоединиться к исторической прогулке по парку с гидом Данилом Абдулхаевым. Участники узнают об этапах развития этого общественного пространства, его прежних названиях и знаменитых посетителях прошлых лет. Для участия необходима предварительная регистрация.

28 июня в 20:30 атмосферу праздника поддержит кинопоказ под открытым небом. Горожанам покажут легендарный фильм Карена Шахназарова «Курьер». Мероприятие организовано в рамках проекта «Кинолето» от «Татаркино» и «Ретро FM».

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Парк Горького в Казани отметит день рождения экскурсией и ретро-фильмом