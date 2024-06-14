Парк Тысячелетия в Казани в новом образе после масштабной реконструкции

Впервые с 2005 года преобразился парк Тысячелетия. Проведенная реконструкция, первая за 18 лет существования парка, вернула ему свежесть и современный вид.

Фото: © Мэрия города

Старое металлическое ограждение парка сменила эффектная живая изгородь из кизильника протяженностью более 850 метров. Эта «зеленая стена» оснащена автоматическим поливом, что гарантирует ей долговечность. Парк также пополнился 31 тысячами летников, 3,7 тысячами кустов пузыреплодника, 10 деревьями — лип и туй. На площади в 48 тысяч квадратных метров постелили новый рулонный газон.

По просьбе жителей города обновлено и пешеходное покрытие, вместо просевшей плитки уложена новая гранитная плитка на площади 7,8 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции были переложены инженерные сети, установлены 89 светильников на 24 отреставрированные опоры освещения, а также 150 МАФов.

Одним из последних объектов реконструкции стал фонтан. Специалисты обновили гранитное покрытие конструкции и отреставрировали фигуры «Зилантов», ранее нередко подвергавшиеся вандализму. Теперь фонтан вновь радует горожан своим водным спектаклем.