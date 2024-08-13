Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи будет включен в реестр объектов культурного наследия

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Республика
13 августа 2024  09:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщает о включении «Парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи» в единый государственный реестр ОКН.

Парк, расположенный в селе Ключищи Верхнеуслонского района Республики Татарстан, представляет собой ценный образец садово-паркового искусства XIX века.

 Фото: комитет по охране ОКН

«Парк исторически был неотъемлемой частью усадебного комплекса Нарышкиных-Паулуччи. Его планировка включает в себя не только липовые, но и сосновые, дубовые аллеи»,  — отметил глава комитета Иван Гущин. 

Несмотря на то, что после революции 1917 года усадебный комплекс пришел в упадок, а здания усадьбы были утрачены в 2011 году, сохранившаяся территория парка продолжает представлять историческую и культурную ценность. 

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