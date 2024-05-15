Парки Черное озеро, Лебяжье и кремлевские склоны в Казани обработали от клещей

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Город
15 мая 2024  08:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на территориях общественных пространств провели дезинсекцию для борьбы с клещами.

Обработка уже произведена на площади в 79 га – это парки Черное озеро, Победы, Лебяжье, склоны Кремля,  зеленая зона по улице Гаврилова, парк имени Урицкого, парк Сосновая роща, сквер по улице Химиков, площадь 1 мая на Кремлевской, площадь Тысячелетия, сквер Галимзянова, прогулочные зоны озер Нижний, Средний и Верхний Кабан.

В городской мэрии рассказали, что оставшиеся места обработают до конца июня в зависимости от благоприятности погодных условий. Всего в республике дезинсекция от клещей охватит больше 2,5 тысяч га.

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