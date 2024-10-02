Парковка у метро «Авиастроительная» в Казани может подорожать почти вдвое

Власти Казани рассматривают возможность повышения стоимости парковки в подземном муниципальном паркинге у станции метро «Авиастроительная». Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Если проект будет одобрен, стоимость часа парковки вырастет с 30 до 50 рублей. Также изменится и система тарификации. Бронь от 1 до 3 часов будет стоить 75 рублей (сейчас 50 рублей), от 3 до 10 часов – 150 рублей (сейчас 100 рублей), а от 10 до 14 часов – 200 рублей (сейчас 150 рублей). Более 14 часов – 250 рублей в сутки (сейчас 200 рублей).

Ночной тариф (с 18:00 до 8:00) может увеличиться на 40 рублей – до 120 рублей.

Подорожают и абонементы: месячный – до 4500 рублей (сейчас 3500 рублей), годовой – до 42 000 рублей (сейчас 36 000 рублей).