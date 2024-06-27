Парковка в аэропорту Казани подорожает с 1 июля

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Город
27 июня 2024  10:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Международный аэропорт Казани с 1 июля 2024 года меняет тарифы на парковку. Повышение коснется только стоянки на привокзальной площади.

Бесплатными останутся первые 20 минут. А вот дальше тарифы кусаются: до часа парковки обойдется в 300 рублей.

Для тех, кто оставляет машину на более длительный срок, предусмотрены следующие тарифы:

  • от 24 до 72 часов (1-3 суток) – 1000 рублей в сутки;
  • свыше трех суток – 900 рублей в сутки.

Администрация аэропорта рекомендует ознакомиться с новыми тарифами заранее.

Фото: телеграм-канал аэропорта Казани

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