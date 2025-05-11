Парковка возле экстрим-парка «Урам» в Казани будет закрыта с 12 по 18 мая

В период с 14 по 16 мая Казань станет площадкой проведения Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КаzanForum». В связи с этим в городе будет закрыта парковка возле экстрим-парка «Урам», которая расположилась под мостом «Миллениум».

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать места для парковки. Отмечаются, что ближайшие парковочные места: вдоль улицы Подлужная, у парка Горького и возле ГТРК «Корстон» продолжат свою работу в штатном режиме.

Кроме того, сообщается о возможном перекрытии улиц у 11 гостиниц, в которых будут располагаться участники форума.