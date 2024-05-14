Партию «Новые люди» в Татарстане возглавил Руслан Нигматуллин

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Республика
14 мая 2024  08:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Молодой политик Руслан Нигматулин с сегодняшнего дня будет возглавлять региональное отделение партии «Новые люди». Ранее он был лидером «Партии Роста» в республике. Является депутатом Госсовета РТ.

Нигматуллина уже представили членам партии, куда в команду также пришли другие известные предприниматели Татарстана. Новоиспеченный глава «Новых людей» в Татарстане считает, что опыт молодых бизнесменов и их энергия «дадут синергетический эффект». 

Пока партия занимается подготовкой своих кандидатов к выдвижению на выборы Госсовета Татарстана. «Новые люди» планируют «бороться» за представление интересов своих избирателей в верхушке власти республики.

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