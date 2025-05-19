Паша Руденко, BubbleGum и группа «Фэмили» выступят на последнем звонке в Казани

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Город
19 мая 2025  10:21

Определились хедлайнеры на общегородском последнем звонке, который в этом году пройдет 24 мая в Казани. Как сообщает председатель комитета по делам детей и молодежи, Алия Загидуллина, ими станут казанский DJ BubbleGum, исполнитель Паша Руденко и группа «Фэмили».

Ожидается, что на мероприятии, которое проходит в столице РТ уже 20-й раз, соберутся более 8 тысяч выпускников.

Помимо известных исполнителей для всех гостей выступят сами выпускники, вместе со своими наставниками. Площадкой для мероприятия, как и в прошлые годы, выступит Ледовый дворец «Татнефть Арена».

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Новости
Паша Руденко, BubbleGum и группа «Фэмили» выступят на последнем звонке в Казани
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