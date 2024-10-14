Пассажир авто погиб из-за полученных травм после ДТП в Татарстане

На трассе М7 в Елабужском районе Татарстана этим утром произошла смертельная авария. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры РТ.

По предварительным данным, около 7:40 утра водитель автомобиля Skoda Octavia, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом Schmitz.

Фото: © прокуратура РТ

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура.