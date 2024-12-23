Пассажир «Газели» погиб при лобовом столкновение с грузовиком в Татарстане

В Чистопольском районе Татарстана произошла трагическая авария, унесшая жизнь одного человека и оставившая двоих пострадавшими. Инцидент случился сегодня, и информацию о нем предоставила ГАИ по РТ.

Предварительные данные указывают на то, что водитель «Газели» выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовым автомобилем Shacman. В результате аварии один из пассажиров «Газели» скончался на месте от полученных травм, а водитель вместе с другим пассажиром был срочно госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. Оба автомобиля получили существенные повреждения.