Пассажир «Газели» погиб при лобовом столкновение с грузовиком в Татарстане

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Республика
23 декабря 2024  11:16

Фото: t.me/gibddtatarstan

В Чистопольском районе Татарстана произошла трагическая авария, унесшая жизнь одного человека и оставившая двоих пострадавшими. Инцидент случился сегодня, и информацию о нем предоставила ГАИ по РТ.

Предварительные данные указывают на то, что водитель «Газели» выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовым автомобилем Shacman. В результате аварии один из пассажиров «Газели» скончался на месте от полученных травм, а водитель вместе с другим пассажиром был срочно госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. Оба автомобиля получили существенные повреждения.

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