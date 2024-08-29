Пассажиры такси будут защищены более надежно

С начала осени, 1 сентября, вступает в силу Федеральный закон №278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий распространение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) на перевозки легковыми такси.

Страховое сообщество готово к такому нововведению. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Сам закон был принят 24 июня 2023-го, более года назад, но вступает в силу 1 сентября этого года. К этой дате таксистам необходимо оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Полис должен защитить клиентов во время поездки. Так, в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров такси возмещение будет выплачиваться из лимита не 500 тысяч рублей, как по ОСАГО, а из расчета 2 миллиона рублей по ОСГОП.

У перевозчиков, получивших разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси до 1 сентября 2024 года, есть 60 дней начиная с 1 сентября 2024-го на заключение договора ОСГОП и представление информации о нем в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В случае отсутствия у перевозчика договора ОСГОП и данных о нем в региональном реестре перевозчиков легковыми такси это будет рассматриваться как нарушение, и действие разрешения на перевозку легковыми такси будет приостановлено, а через 30 дней - аннулировано.

- Важно понимать, что разрешение для осуществления деятельности по перевозке легковыми такси у перевозчиков должно быть согласно Федеральному закону №580-ФЗ, который был принят ранее, а вступление в силу Федерального закона №278-ФЗ обязывает перевозчиков иметь полис ОСГОП в дополнение к этому требованию, которое уже существовало. Вместе с тем полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси станет важным инструментом защиты пассажиров такси и позволит значительно улучшить их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни или здоровью.

Согласно предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков, новый вид страхования обойдется пассажиру в 52 копейки за каждую поездку, а стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами составит в среднем около 2,5 - 3,5 тысячи рублей в год, - отметил президент ВСС, РСА и НССО Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что границы стоимости полиса ОСГОП для такси рассчитаны по установленному Банком России тарифу и будут составлять от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика. На фоне дохода водителя такси, который может составлять около 260 тысяч рублей в месяц, согласно публичным исследованиям, полис на год по цене около 3 тысяч рублей не будет являться нагрузкой.

Таким образом, по мнению страхового сообщества, основания для переноса вступления в силу Федерального закона №278-ФЗ отсутствуют. Напротив, важно, что пассажиры очень популярного, но и очень высокорискового общественного транспорта - такси - получат такие же финансовые компенсации, как пассажиры автобуса, по той же простой процедуре, не требующей сбора большого количества справок и документов.

Подготовила Ольга ИВАНЫЧЕВА по материалам пресс-службы ВСС и РСА