Патриарх Кирилл прибыл Казань для участия в праздничных мероприятиях

Глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Татарстана. В международном аэропорту Казани его лично встретил руководитель республики Рустам Минниханов.

Патриарх приехал для участия в торжествах, посвященных Дню явления Казанской иконы Божией Матери. 21 июля патриарх проведет праздничную божественную литургию по этому случаю.

Для встречи высокого гостя был подготовлен специальный автомобиль представительского класса «Аурус» с именным вензелем и гербом. В связи с проведением крестного хода в Казани временно ограничат движение транспорта на отдельных улицах города.