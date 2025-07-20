Патриарх Кирилл прибыл Казань для участия в праздничных мероприятиях

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Город
20 июля 2025  19:49

Глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Татарстана. В международном аэропорту Казани его лично встретил руководитель республики Рустам Минниханов.

Патриарх приехал для участия в торжествах, посвященных Дню явления Казанской иконы Божией Матери. 21 июля патриарх проведет праздничную божественную литургию по этому случаю.

Для встречи высокого гостя был подготовлен специальный автомобиль представительского класса «Аурус» с именным вензелем и гербом. В связи с проведением крестного хода в Казани временно ограничат движение транспорта на отдельных улицах города.

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