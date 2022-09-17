Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели иерея из РТ Анатолия Григорьева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования после гибели клирика Казанской епархии иерея Анатолия Григорьева. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Со скорбью узнал о гибели настоятеля Богоявленского храма села Исаково Зеленодольского района РТ иерея Анатолия Григорьева», — отмечает Патриарх.

По его словам, на протяжении 20 лет иерей совершал свое служение и был поистине добрым пастырем для прихожан, казачества и православной молодежи.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в спецоперации на Украине 9 сентября при исполнении обязанностей пастыря погиб иерей Анатолий Григорьев. Он был настоятелем храма Богоявления Господня в Зеленодольском районе РТ. Отпевание священнослужителя пройдет 18 сентября в Богоявленском храме. Литургию и отпевание возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начало Литургии в 8:00, а отпевание начнут в 10:30.