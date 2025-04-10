Патрушев: мультимодальная логистика снижает риски бизнеса

news_top_970_100
Россия/Мир
10 апреля 2025  17:10

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что мультимодальные перевозки помогают бизнесу снижать риски и повышать предсказуемость сроков доставки в текущих условиях, пишет ТАСС.

Ключевыми факторами развития таких решений он назвал госинвестиции в инфраструктуру, цифровизацию логистики и международную гармонизацию стандартов.

«Необходимо внедрять ИИ для прогнозирования спроса и технологии отслеживания грузов», — подчеркнул Патрушев на совещании в Тольятти, проведённом по поручению Путина.

Он также отметил важность господдержки и частных инвестиций в создание мультимодальных логистических центров, в том числе на речных маршрутах.

news_right_column_240_400
Новости
Если получили уведомление о кадастровых работах
В России упростили регистрацию цен на жизненно важные лекарства
Казанские подростки задержаны за восхождение на стадионный прожектор
Альметьевский суд вынес приговор угонщику автомобиля
Патрушев: мультимодальная логистика снижает риски бизнеса
Сладкая угроза: как диабет ведет к деменции
Минэкологии Татарстана за 10 дней выявило 250 нарушений
Казанский подросток устроил погоню за рулем отцовской машины