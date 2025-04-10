Патрушев: мультимодальная логистика снижает риски бизнеса

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что мультимодальные перевозки помогают бизнесу снижать риски и повышать предсказуемость сроков доставки в текущих условиях, пишет ТАСС.

Ключевыми факторами развития таких решений он назвал госинвестиции в инфраструктуру, цифровизацию логистики и международную гармонизацию стандартов.

«Необходимо внедрять ИИ для прогнозирования спроса и технологии отслеживания грузов», — подчеркнул Патрушев на совещании в Тольятти, проведённом по поручению Путина.

Он также отметил важность господдержки и частных инвестиций в создание мультимодальных логистических центров, в том числе на речных маршрутах.