Пени за ЖКХ снова считают по ставке 9,5% с 18 марта

С 18 марта пени за несвоевременную оплату ЖКХ вновь начисляют по минимальной ключевой ставке ЦБ РФ — 9,5%, сообщил юрист Александр Хаминский.

В марте 2022 года вступил в силу закон, изменивший порядок расчёта пеней. До 1 января 2025 года использовалась ставка на 27 февраля 2022 года (9,5%), а затем перешли на действующую (в январе — 21%).

Однако 18 марта правительство продлило применение ставки 9,5% до 2027 года, включая долги с 1 января 2025 года. Если граждане уже оплатили пени по 21%, им сделают перерасчёт.

По материалам РИА Новости.