Пенсии в Татарстане вырастут на 14,75% с 1 апреля

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Республика
28 марта 2025  17:23

С 1 апреля 2025 года в Татарстане пройдет индексация пенсий по государственному обеспечению, включая социальные выплаты. Повышение составит 14,75%, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.

Кому повысят пенсии?

  • Получателям социальных пенсий (всего 85 200 жителей Татарстана)

  • Участникам Великой Отечественной войны

  • Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда

  • Военнослужащим, проходившим службу по призыву, и их семьям

  • Пострадавшим от радиации и их иждивенцам

  • Космонавтам и летчикам-испытателям

Как получить проиндексированную пенсию?
Никаких заявлений подавать не нужно – выплаты автоматически поступят в увеличенном размере по прежнему графику доставки.

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