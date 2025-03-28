Пенсии в Татарстане вырастут на 14,75% с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в Татарстане пройдет индексация пенсий по государственному обеспечению, включая социальные выплаты. Повышение составит 14,75%, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.

Кому повысят пенсии?

Получателям социальных пенсий (всего 85 200 жителей Татарстана)

Участникам Великой Отечественной войны

Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда

Военнослужащим, проходившим службу по призыву, и их семьям

Пострадавшим от радиации и их иждивенцам

Космонавтам и летчикам-испытателям

Как получить проиндексированную пенсию?

Никаких заявлений подавать не нужно – выплаты автоматически поступят в увеличенном размере по прежнему графику доставки.