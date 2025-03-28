Пенсии в Татарстане вырастут на 14,75% с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в Татарстане пройдет индексация пенсий по государственному обеспечению, включая социальные выплаты. Повышение составит 14,75%, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан.
Кому повысят пенсии?
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Получателям социальных пенсий (всего 85 200 жителей Татарстана)
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Участникам Великой Отечественной войны
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Жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда
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Военнослужащим, проходившим службу по призыву, и их семьям
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Пострадавшим от радиации и их иждивенцам
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Космонавтам и летчикам-испытателям
Как получить проиндексированную пенсию?
Никаких заявлений подавать не нужно – выплаты автоматически поступят в увеличенном размере по прежнему графику доставки.